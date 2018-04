Bank OCBC NISP Bagi Saham Bonus ke Pemegang Saham

Jakarta: PT Bank OCBC NISP Tbk membagikan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dengan rasio 1:1 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dengan begitu maka setiap pemegang satu lembar saham Perseroan akan mendapatkan satu lembar saham bonus.



Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan keputusan ini diambil setelah kenaikan laba bersih mencapai 22 persen menjadi Rp2,2 triliun pada 2017. Laba sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagal dividen kepada para pemegang saham setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp100 juta.



"Diharapkan dengan pembagian saham bonus dari kapitalisasi agio saham dapat meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemodal, juga agar perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dapat semakin likuid dan saham Perseroan dapat semakin menarik untuk para pemodal," kata Parwati di Kantor Pusat OCBC NISP, Jalan Prof Dr Satrio, Jakarta Selatan, Selasa, 3 April 2018.



Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pembelian kembali saham atau buy back dengan jumlah maksimum 400 ribu saham atau 0,003 persen dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. RUPST juga menyepakati perubahan anggaran dasar Perseroan.



"Dengan meningkatkan modal dasar menjadi Rp6,25 triliun, terdiri dari 50 miliar saham dengan nilai nominal Rp125 per saham. Dan menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) termasuk persetujuan memiliki instrumen utang yang memiliki karakteristik modal sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017," jelas dia.



Menurut dia, pertumbuhan laba ditopang oleh kenaikan kredit sebesar 14 persen menjadi Rp106 triliun pada akhir 2017 dan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10 persen menjadi Rp113,4 triliun pada akhir 2017. Dengan kondisi tersebut, aset NISP meningkat sebesar 11 persen menjadi Rp153,8 triliun dari akhir tahun sebelumnya.



“Prestasi di 2017 adalah kerja nyata kolaborasi dari setiap insan Bank OCBC NISP. Di 2018, fokus kami adalah meningkatkan akselarasi bisnis dengan berpusat pada inovasi produk dan layanan yang customer-centric, digitalisasi sebagai enabler baik dalam otomasi proses maupun layanan kepada masyarakat serta menjaga kualitas kredit," pungkasnya.



(SAW)