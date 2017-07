Rupiah Perdagangan Pagi Menguat ke Rp13.313/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.338 per USD. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan agar membuat rupiah bisa terus bergerak di jalur hijau.



Mengutip Bloomberg, Kamis 27 Juli 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.313 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.310 per USD hingga Rp13.315 per USD dengan year to date return di minus 1,00 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.121 per USD.

Sementara itu, Samuel Research Team menyebut, indeks AS semalam ditutup menguat setelah the Fed memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunga acuannya (sesuai dengan ekspektasi). Hingga semalam, fokus investor juga masih tertuju pada hasil kinerja keuangan emiten.Pasar Eropa kemarin ditutup menguat di tengah penantian keputusan the Fed dan ekspektasi tetapnya suku bunga acuan. Kenaikan tersebut juga didorong oleh rilisnya GDP Britain’s economy yang dilaporkan naik tipis di kuartal kedua."Dari update makro, pasar AS kini tengah menanti rilisnya data jobless dan continuing claims serta data retail dan wholesale inventories," kata Samuel Research Team.(ABD)