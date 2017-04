Dibayangi USD, Rupiah Berpeluang Terhempas ke Zona Merah

Metrotvnews.com, Jakarta: Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) bisa menghalangi nilai tukar rupiah untuk melanjutkan kenaikan. Bahkan, bukan tidak mungkin bisa membuat rupiah terseok-seok di zona merah. Tentu diharapkan sentimen positif signifikan bisa segera datang untuk menghambat kondisi tersebut.



"Meski dari dalam negeri terlihat cukup kondusif, tapi belum bisa membuat rupiah bangkit. Akibat nilai USD yang berpotensi menguat," ungkap Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis 27 April 2017.

Meski demikian, Reza mengharapkan, nilai tukar rupiah masih bisa dipertahankan di posisi penguatan pada hari ini. ‎Tapi, ‎tetap mencermati setiap sentimen yang bisa mengubah gerak mata uang Garuda. ‎"Rupiah pada hari ini diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.310 per USD, sedangkan resisten berada di level Rp13.268 per USD," terang Reza.Selama perdagangan Rabu 26 April 2017, nilai tukar rupiah terhadap USD terpantau stabil. Pergerakan rupiah berada di Rp13.284-Rp13.291 per USD. Jika dibanding pembukaan pada pagi hari masih berada di level Rp13.283 per USD.‎Mulai berbalik menguatnya USD di perdagangan hari kemarin, menurut Reza, seiring ‎pelemahan harga minyak mentah. Karena, posisi cadangan minyak AS mengalami peningkatan. Kemudian imbas pengajuan proposal reformasi pajak AS juga membuat rupiah bergerak mendatar cenderung menurun."Akibatnya rupiah usai bergerak naik kembali mendatar. Pelaku pasar pun memanfaatkan kondisi tersebut dengan masuk pada USD," tutup Reza.(ABD)