Rupiah Menguat 16 Poin

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan mata uang rupiah karena surplus perdagangan Indonesia pada Juni 2018.



Bloomberg, Selasa, 17 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah naik 16 poin dengan berada pada Rp14.378 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik lima poin dengan berada pada Rp14.365 per USD. Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah naik lima poin dengan berada pada Rp14.391 per USD.

Indeks dolar diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 94,5-94,6 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen dan euro. Penguatan tersebut didorong oleh tingginya data penjualan retail di AS pada bulan Juni sebesar 6,6 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,5 persen.



Tingginya pertumbuhan penjualan retail di AS menandakan semakin kuatnya partumbuhan ekonomi AS di triwulan kedua 2018. Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS pasca tingginya surplus data neraca perdagangan Juni sebesar USD1,74 miliar.



Surplus neraca perdagangan tersebut disebabkan turunnya impor Juni 2018 sebesar 12,6 persen (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 28 persen (yoy).



Turunnya impor didorong oleh melemahnya impor nonmigas terutama untuk bahan baku penolong. Stabilnya ekspor di Juni yang tumbuh sebesar 11,4 persen (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya 13 persen (yoy) pada akhirnya membuat surplus neraca perdagangan cukup besar.



"Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.290 per USD hingga Rp14.350 per USD," kata analis Samuel Sekuritas Indonesia.





