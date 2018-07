Rupiah Pagi Menguat Tipis ke Rp14.390/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.394 per USD. Risiko yang muncul dari perang dagang masih memberikan katalis negatif terhadap gerak nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 17 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.390 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.380 hingga Rp14.390 per USD dengan year to date return di 6,19 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.161 per USD.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 44,95 poin atau 0,18 persen menjadi 25.064,36. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,88 poin atau 0,10 persen menjadi 2,798.43. Indeks Nasdaq Composite turun 20,26 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.805,72.







Saham BlackRock dan JB Hunt Transport Services berjuang untuk menguat setelah perusahaan merilis laporan laba kuartal kedua sebelum bel pembukaan pada Senin. Saham Bank of America ditutup 4,31 persen lebih tinggi. Bank yang berbasis di Carolina Utara menerbitkan pendapatan 63 sen AS per saham pada Senin, mengalahkan konsensus pasar.



Netflix melaporkan penghasilan setelah pasar ditutup. Saham raksasa streaming AS jatuh setelah membukukan kehilangan besar pada pertumbuhan pelanggan. Analis memperkirakan kuartal yang kuat dengan pertumbuhan laba sekitar 21 persen.



Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1713 dari USD1,1678 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3231 dari USD1,3228 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7418 dari USD0,7414.



Sementara itu, USD dibeli 112,31 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,30 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Sedangkan USD turun menjadi 0,9968 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0021 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3141 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3162 dolar Kanada.









(ABD)