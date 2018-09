IHSG Sesi Siang Terhempas ke Zona Merah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi siang terpantau terhempas ke zona merah seiring minimnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri. Ketidakpastian ekonomi yang datang dari konflik perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan para mitra dagang utamanya masih berimbas negatif bagi gerak IHSG.



IHSG Selasa, 4 September 2018, perdagangan siang melemah sebanyak 42,96 poin atau setara 0,7 persen ke posisi 5.924. Sedangkan LQ45 melemah sebanyak 7,49 poin atau setara 0,8 persen ke posisi 934 dan JII melemah sebanyak 5,16 poin atau setara 0,8 persen ke posisi 646.

Siang ini, seluruh sektor kompak berbaris di zona pelemahan. Sektor perkebunan melemah sebanyak 15,02 poin, sektor pertambangan melemah sebanyak 10,66 poin, sektor keuangan melemah sebanyak 10,47 poin, dan sektor perdagangan melemah sebanyak 9,07 poin.



Di sisi lain, harga emas berjangka jatuh pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) karena dolar Amerika Serikat (USD) tetap bergerak menguat di tengah kekhawatiran meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada. Kondisi itu kian diperparah ketika pembicaraan perdagangan di antara kedua negara tidak menemukan kata sepakat.



Sementara itu, harga minyak naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung oleh kekhawatiran bahwa penurunan produksi Iran akan mengetatkan pasar. Kondisi itu terjadi setelah sanksi yang diberikan Amerika Serikat (AS) mulai diberlakukan pada November.



Namun laju kenaikan harga minyak dibatasi oleh pasokan yang lebih tinggi dari OPEC dan Amerika Serikat. Patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik USD0,37 atau 0,47 persen menjadi menetap di USD78,01 per barel di London ICE Futures Exchange.



Adapun minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober meningkat USD0,29 atau 0,41 persen menjadi USD70,09 per barel di New York Mercantile Exchange. Kedua patokan telah meningkat kuat selama dua minggu terakhir, dengan Brent naik lebih dari 10 persen didukung ekspektasi pasokan global akan mengetat pada tahun ini.





(ABD)