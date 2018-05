Rupiah Ditutup ke Rp14.084/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level Rp14 ribu per USD. Namun demikian, gerak mata uang Garuda sore ini terpantau menguat tipis dibandingkan perdagangan pagi.



Bloomberg, Rabu, 9 Mei 2018, mencatat rupiah ditutup menguat tipis ke level Rp14.084 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di Rp14.085 per USD.

Rupiah terpantau menguat hingga mencapai 32 poin atau setara 0,23 persen. Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan sore ini berada di level Rp14.084-Rp14.085 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 3,90 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp14.080 per USD, yang mencapai 40 poin atau setara 0,28 persen. Sementara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke level Rp14.074 per USD.



Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada sebelumnya memprediksi pergerakan rupiah masih terbuka peluang mengalami pelemahan kembali. Sehingga diharapkan sentimen yang ada dapat lebih positif untuk menahan dan menghalau pelemahan mata uang Garuda yang lebih lanjut.



Masih kuatnya potensi pelemahan, diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran support Rp14.063 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp14.025 per USD. "Tetap waspadai setiap potensi yang buat rupiah tetap nyaman di zona merah," kata Reza.









(AHL)