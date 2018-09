Rupiah Awal Pekan Lesu

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini kembali melemah. Padahal pada penutupan perdagangan akhir pekan kemarin rupiah terpantau menggeliat.



Mengutip Bloomberg, Senin, 17 September 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.862 per USD dibandingkan perdagangan akhir pekan yang berada di posisi Rp14.806 per USD.

Gerak mata uang Garuda ini melemah hingga mencapai 58,5 poin atau setara 0,40 persen ke level Rp14.865 per USD. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan hari ini berada di posisi Rp14.862 per USD hingga Rp14.865 per USD.



Senada, mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.860 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 60 poin atau setara 0,41 persen.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memperkirakan pergerakan rupiah hari ini akan berada di kisaran Rp14.825 sampai Rp14.790 per dolar Amerika Serikat (USD).



"Pergerakan rupiah yang mulai mencoba menguat dengan memanfaatkan sentimen positif dari dalam negeri, diharapkan dapat kembali berlanjut sehingga mengurangi potensi pelemahan," kata Reza dalam riset hariannya, Senin 17 September 2018.



Berdasarkan pergerakan rupiah pekan lalu, Reza menuturkan, berkurangnya kenaikan USD memberikan imbas positif pada pergerakan rupiah. Pada pembukaan perdagangan pergerakan rupiah telah mengalami penguatan.





(AHL)