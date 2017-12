Jelang Rapat Bank Sentral AS, Mata Uang Rupiah Melemah 22 Poin

Jakarta : Mata uang rupiah alami pelemahan pada penutupan perdagangan hari ini. Pelemahan ini merespons aksi bank sentral Amerika Serikat (AS) yang diprediksi akan menaikkan suku bunganya.



Bloomberg, Selasa, 12 Desember 2017, tercatat melemah 22 poin atau 0,16 persen dengan berada pada Rp13.574 per USD.

Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 17 poin atau 0,13 persen dengan berada pada Rp13.576 per USD.



Sedangkan Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah empat poin dengan berada pada Rp13.550 per USD.



Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan kenaikan tingkat suku bunga the Fed yang diprediksi terjadi lusa diperkirakan akan menekan rupiah pada perdagangan hari ini. Kuatnya data tenaga kerja AS semakin menegaskan bawah tingkat suku bunga akan dinaikkan pada rapat FOMC besok.



"Rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp13.550 per USD dan Rp13.600 per USD," kata Samuel.





(SAW)