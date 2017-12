Rupiah Pagi di Akhir 2017 Dibuka Menguat ke Rp13.553/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir perdagangan 2017 dibuka menguat tipis dibandingkan dengan penutupan di hari sebelumnya di Rp13.557 per USD. Sejauh ini, belum ada sentimen negatif yang memberikan dampak signifikan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 29 Desember 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.553 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.544 hingga Rp13.553 per USD dengan year to date return di minus 0,62 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.348 per USD.

Sementara itu, bursa Wall Street berakhir sedikit lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan catatan mendekati rekor indeks Dow Jones karena perdagangan tetap tipis dalam minggu yang dipersingkat oleh liburan.



Adapun indeks Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 63,21 poin atau 0,26 persen menjadi 24.837,51. Sedangkan S&P 500 naik 4,92 poin atau 0,18 persen menjadi 2.687,54. Indeks Nasdaq Composite naik 10,82 poin atau 0,16 persen menjadi 6.950,16.



Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 23 Desember, angka awal untuk klaim awal musiman disesuaikan adalah 245 ribu, tidak berubah dari tingkat sebelumnya yang belum direvisi dari 245 ribu, kata Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS). Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 237.750, meningkat 1.750 dari rata-rata minggu sebelumnya.



Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani pemotongan pajak sebesar USD1,5 triliun menjadi undang-undang pekan lalu. Dia menyebutnya tagihan untuk kelas menengah dan tagihan untuk pekerjaan, seraya menambahkan bahwa perusahaan secara harfiah menjadi liar.









(ABD)