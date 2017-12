Rupiah Perdagangan Pagi Menguat ke Rp13.551/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat tipis dibandingkan dengan penutupan sore di akhir pekan lalu di posisi Rp13.554 per USD. Pergerakan nilai tukar rupiah mampu menguat usai libur panjang, termasuk setelah reformasi pajak di Amerika Serikat (AS) disetujui.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 27 Desember 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.551 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.547 hingga Rp13.558 per USD dengan year to date return di minus 0,60 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.358 per USD.

Di sisi lain, Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), yang merupakan hari perdagangan pertama setelah Hari Natal. Adapun Wall Street ditutup pada Senin waktu setempat untuk liburan Natal. Sedangkan pasar utama Eropa tetap ditutup pada Selasa untuk liburan.







Indeks Dow Jones Industrial Average melemah sebanyak 7,85 poin atau 0,03 persen menjadi 24.746,21. S&P 500 kehilangan 4,56 poin atau 0,17 persen menjadi 2.678,78. Indeks Nasdaq Composite turun 23,71 poin atau 0,34 persen menjadi 6.936,25.



Saham Apple turun lebih dari 2,5 persen pada Selasa, hari terburuk sejak Agustus, setelah sebuah laporan berita menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan mengurangi perkiraan penjualan untuk iPhone X sebesar 40 persen pada kuartal menjadi 30 juta unit, menurut CNBC.



Tanpa data utama yang keluar pada Selasa, investor masih memilah-milah tagihan reformasi perpajakan AS yang baru ditandatangani. Tidak ditampik, lolosnya kebijakan ini akan memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi dan gerak di Wall Street.











(ABD)