Jokowi: Jangan Jual Saham di Awal Tahun

Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta pelaku pasar modal untuk tidak menjual sahamnya di awal tahun depan lantaran kinerja Bursa Efek Indonesia sangat positif sepanjang 2017. Tercatat indeks saham naik double digit atau sebesar 20 persen tahun ini.



"Coba kita bayangkan di awal tahun karena kita takut risiko, saham properti kita jual hanya pegang cash, berapa keuntungan yang hilang," kata Presiden saat menutup perdagangan pasar modal di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat 29 Desember 2017.

Menurutnya risiko global yang membayangi 2018 tak serta merta menjadi alasan pelaku pasar modal untuk menjual saham. Mereka harus mencermati dampak kerugian yang akan muncul belakangan.



"Kalau kita terjebak pada risiko kita akan kehilangan peluang, kesempatan, secara cepat padahal datangnya hanya sekali. Jangan sering-sering baca sosial media," imbuhnya.



Jokowi mengungkapkan banyak analis dan pengamat yang mewanti-wanti berbagai risiko global di tahun mendatang. Mulai dari kenaikan suku bunga AS atau The Fed, stimulus fiskal Presiden AS Donald Trump, RUU perpajakan AS, hingga geopolitik Uni Eropa.



Padahal arus modal ke Indonesia tahun ini, kata Presiden, mengalami lonjakan signifikan atau mencapai rekor baru. Ekspor Indonesia juga mengalami kenaikan double digit sebesar 15 sampai 17 persen seiring meningkatnya ekspor negara-negara di Asia di atas laju perekonomian dunia selama tujuh tahun.



"Banyak orang bilang modal pulang kampung kembali ke AS. Semua deg-degan kita senang seperti itu. Sementara arus modal ke Indonesia juga mencapai rekor," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.



Presiden pun mengajak pasar modal dan pelaku usaha untuk tetap optimistis menanamkan modal dan menjalankan usaha di tahun mendatang. Pemerintah katanya akan berupaya mempertahankan stabilitas perekonomian nasional dibalik bayang-bayang risiko global.



"Saya kira hal optimistis ini harus terus disampaikan agar ada keseimbangan yang kita inginkan, rasa optimisme sehingga menanamkan modal jadi semangat kita. Jangan takut, risiko selalu ada tapi itulah peluangnya," pungkas dia.



Sebelumnya Presiden menutup perdagangan pasar modal 2017 dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 6.355. Pencapaian indeks di tahun ini merupakan hasil kinerja pasar modal yang sangat positif karena ‎pada awal perdagangan tahun level indeks masih berada di posisi 5.296.









(AHL)