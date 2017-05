Rupiah Masih Berpotensi Kembali Alami Penguatan

Metrotvnews.com, Jakarta: Penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diharapkan masih berlanjut. Hal itu diperkirakan terjadi akibat masih adanya sentimen penguatan mata uang euro terhadap USD dan sikap positif pelaku pasar terhadap rilis membaiknya data-data makroekonomi Indonesia.



"Mulai adanya pembalikan arah pada rupiah memberikan harapan akan adanya penguatan lanjutan. Diharapkan sentimen yang ada dapat berimbas positif pada penguatan lanjutan rupiah di hari ini," kata ‎Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa 9 Mei 2017.

Walaupun ada potensi kembali menguat, Reza menekankan agar tetap ‎mencermati berbagai sentimen yang dapat berimbas pada pelemahan lanjutan rupiah. "Rupiah di hari ini diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.337 per USD, sedangkan resisten berada di level Rp13.294 per USD," ungkap Reza.Pada perdagangan kemarin, Reza mengaku, terapresiasinya nilai euro mampu melampaui gerak USD. Sehingga dapat memberikan sentimen positif pada pergerakan sejumlah mata uang Asia, khususnya mata uang Garuda.Sepertinya, lanjut Reza, pelaku pasar juga baru sadar dan merespons rilis positif angka pertumbuhan GDP kuartal pertama 2017 senilai 5,01 persen, di mana pada akhir pekan lalu tidak banyak berimbas positif pada rupiah."Dengan imbas pemilu Presiden di Prancis yang sesuai dengan ekspektasi pasar dan sentimen dari dalam negeri yang masih dirasa cukup positif, baik dari pertumbuhan GDP maupun adanya antisipasi dari BI untuk mengendalikan inflasi di mana menjaga stabilitas harga di daerah, maka memberikan sentimen positif pada rupiah," jelas Reza.Selain itu, sentimen juga datang dari ‎naiknya cadangan devisa dari USD121,8 miliar menjadi USD123,3 miliar per April 2017.‎ "Itu turut memberikan tambahan sentimen positif pada rupiah," tutup Reza.(ABD)