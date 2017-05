Rupiah Diprediksi Lanjutkan Kenaikan ke Rp13.319/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai mata uang rupiah yang kembali bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diharapkan bisa menjadi momentum untuk kembali melanjutkan reli naik. Hal itu lantaran seiring adanya sentimen positif yang datang dari Asia.



Tak hanya itu, ‎Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengaku, ‎cenderung stabilnya kondisi dalam negeri dan mulai berkurangnya imbas politik yang belakangan ini terjadi maka hal ‎itu pun akan membantu penguatan nilai tukar rupiah.

‎"Kondisi dalam negeri stabil dan politik dalam negeri kondusif bisa membuat rupiah lanjutkan penguatan," ujar Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin 15 Mei 2017.‎Masih adanya sentimen positif tersebut, Reza memperkirakan, gerak rupiah akan berada di kisaran support Rp13.360 per USD, sedangkan resisten berada di level Rp13.319 per USD. "Tetap cermati berbagai sentimen yang dapat berimbas pada pelemahan lanjutan rupiah," jelas Reza.Lebih lanjut, Reza mengatakan, meski di pasar spot valas global, namun gerak USD berbalik menguat seiring masih adanya pertimbangan akan potensi kenaikan suku bunga AS. Tapi tidak menyurutkan mata uang Garuda untuk berbalik menguat di akhir pekan kemarin.Pelaku pasar, masih kata Reza, juga turut mentransaksikan sejumlah mata uang Asia seiring dengan kenaikan data-data ekonomi di Tiongkok. Dorongan ke rupiah pun terkena imbas positif dari penguatan mata uang euro, setelah sejumlah data-data ekonomi di benua Eropa mengalami kenaikan.(ABD)