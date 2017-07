Gerak Rupiah Berpeluang Melemah

Metrotvnews.com, Jakarta: FOMC meeting segera dimulai dan ketidakpastian sesaat muncul. Menjelang FOMC meeting, yang akan memberi petunjuk peta rencana pengetatan moneter the Fed, kewaspadaan akan tercermin dari pergerakan aset di pasar negara berkembang.



Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, nilai tukar rupiah bisa melemah sesaat di tengah tren penguatannya melihat dolar index yang mulai kuat. Tentu sejumlah sentimen positif bisa terus berdatangan sekarang ini agar nilai tukar rupiah bisa terus mengalami pelemahan guna mendukung fundamental perekonomian.

Kondisi itu walaupun revisi naik IMF terhadap prospek Tiongkok bisa menularkan optimisme ke pasar keuangan domestik," ungkap Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.Sementara itu, Manufaktur AS lebih baik dan IMF revisi proyeksi. Dolar index menguat tipis setelah data manufaktur AS diumumkan membaik. Penguatan dollar index tertahan oleh IMF yang memangkas proyeksi pertumbuhan PDB AS."Pergerakan aset global akan didominasi oleh hasil FOMC meeting yang dijadwalkan dimulai Selasa malam dan disimpulkan Kamis dini hari," ujar Rangga.Di sisi lain, walaupun proyeksi inflasi Amerika Serikat (AS) dipangkas dan International Monetary Fund (IMF) juga lebih pesimistis terhadap proyeksi pertumbuhan AS, tetapi harapan the Fed yang bersikukuh untuk segera mengetatkan likuiditas dolar akan memberikan tekanan sesaat."Tetapi secara umum, ruang penguatan SUN terbuka dengan ekspektasi inflasi yang mereda di mana inflasi Juli 2017 diperkirakan BI turun ke bawah empat persen YoY," ungkap Rangga.(ABD)