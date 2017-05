IHSG Perdagangan Pagi Dibuka Melemah

Metrotvnews.com, Jakarta: Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi terpantau tidak maksimal lantaran berbaris di jalur merah. Kendati demikian, IHSG diperkirakan memiliki ruang untuk terus menguat disepanjang hari ini sejalan dengan hadirnya sentimen positif.



IHSG Rabu 3 Mei 2017, perdagangan pagi terpantau mengalami pelemahan sebanyak 0,83 poin atau 0,0 persen ke posisi 5.674. Sedangkan LQ45 mengalami pelemahan sebanyak 0,80 poin atau 0,1 persen ke posisi 939 dan JII melemah sebanyak 1,87 persen atau 0,3 persen ke 734.

Adapun volume perdagangan pagi ini tercatat sebanyak 351 miliar lembar saham senilai Rp452 miliar. Sebanyak 109 saham mengalami penguatan, sebanyak 71 saham mengalami pelemahan, sebanyak 88 saham tidak mengalami perubahan atau stagnan, dan sebanyak 316 saham tidak mengalami perdagangan.Sementara itu, indeks Amerika Serikat (AS) ditutup mengalami penguatan pada perdagangan semalam, menjelang dimulainya meeting kebijakan moneter Federal Reserve atau the Fed yang akan berlangsung selama dua hari ke depan.Dalam hal ini, Samuel Research Team memperkirakan, the Fed tidak akan menaikkan suku bunga AS. Akan tetapi para pelaku pasar menantikan hasil meeting tersebut yang akan berdampak pada keadaan ekonomi kedepannya. Sementara itu, rilis laporan keuangan dari beberapa emiten juga memengaruhi pergerakan bursa Wall Street."Mayoritas bursa Eropa juga ditutup menguat, seiring optimisme pasar terhadap pemilu di Prancis dan rilis laporan keuangan emiten," tulis Samuel Research Team.Kemarin, IHSG ditutup mengalami pelemahan sebanyak 0,17 persen ke level 5675.81. Walaupun pergerakan IHSG masih akan diwarnai oleh reaksi pasar terhadap rilis data inflasi tahunan yang naik, namun hari ini IHSG masih berpeluang untuk menguat, seiring dengan penguatan bursa global."Ruang penguatan rupiah masih terbuka, sejalan dengan tertekannya dolar Index. Kemarin rupiah ditutup menguat ke nilai tukar Rp13.312 per USD. Sejalan dengan penguatan rupiah, EIDO juga tercatat menguat," tulis Samuel Research Team.(ABD)