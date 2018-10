Rupiah Melemah Tipis ke Rp15.197/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan akhir perdagangan sore ini melemah tipis.



Mengutip data Bloomberg, Jumat, 5 Oktober 2018, rupiah diperdagangkan melemah tipis ke Rp15.197 per USD. Rupiah melemah 38 poin atau setara 0,25 persen.

Pada pembukaan perdagangan pagi, rupiah sempat menguat di posisi Rp15.218 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp15.235 per USD.



Adapun rentang gerak rupiah sepanjang hari berada di Rp15.187-Rp15.218 per USD dengan year to date return di 12,11 persen.



Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.982 per USD. Sedangkan melihat data kurs tengah Bank Indonesia, Jisdor, rupiah berada di Rp15.194 per USD.





(HUS)