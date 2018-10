Imbal Hasil SUN Diperkirakan Naik ke 8,50%

Jakarta: Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diperkirakan bergerak naik didorong oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Selain itu, juga didorong oleh kenaikan yang cukup tajam terhadap imbal hasil treasury AS.



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 8,42-8,50 persen," ungkap Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

Sementara itu, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) masing-masing naik satu bps ke level 3,20 persen dan 3,35 persen. Naiknya imbal hasil treasury AS didorong oleh kuatnya data tenaga kerja di AS pada September.



"Termasuk akibat ekspektasi bahwa the Fed akan terus melanjutkan kebijakanya untuk menaikkan tingkat suku bunga," ungkap Ahmad Mikail.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 200,91 poin atau 0,75 persen menjadi ditutup di 26.627,48 poin. Indeks S&P 500 berkurang 23,90 poin atau 0,82 persen, menjadi berakhir di 2.901,61 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutu 145,57 poin atau 1,81 persen lebih rendah, menjadi 7.879,51 poin.



Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang dijadikan sebagai acuan, mencapai level tertinggi sejak 2011, menembus di atas 3,2 persen selama perdagangan Kamis. Sembilan dari 11 sektor utama di S&P 500 ditutup lebih rendah. Sektor teknologi dan consumer discretionary masing-masing meluncur 1,78 persen dan 1,60 persen, memimpin penurunan.



Saham-saham yang sensitif suku bunga merosot secara luas, sementara saham-saham bank diuntungkan dari suku bunga yang lebih tinggi. Lonjakan suku bunga obligasi dimulai pada Rabu, didorong oleh data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan. Sementara itu, komentar terbaru dari pejabat tinggi Federal Reserve juga memicu imbal hasil lebih tinggi.





(ABD)