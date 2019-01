Rupiah Dibuka Terhempas ke Rp14.130/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau tertekan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.090 per USD. Meski melemah, namun rupiah tetap mendekati level Rp13.000 per USD sejalan masih hadirnya katalis positif seperti terus datangnya arus modal ke Tanah Air.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 16 Januari 2019, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.130 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.130 hingga Rp14.149 per USD dengan year to date return di 1,73 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.942 per USD.

Adapun kurs USD perkasa pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) terhadap poundsterling Inggris setelah pemungutan suara Brexit. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik sebanyak 0,45 persen pada 96,0388 di akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1400 dibandingkan dengan USD1,1465 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2836 dibandingkan dengan USD1,2865 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7193 dibandingkan dengan USD0,7198.



Sementara itu, USD membeli 108,58 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 108,20 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9881 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9813 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3282 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3267 dolar Kanada.



Poundsterling telah jatuh lebih dari satu persen terhadap USD segera setelah penolakan besar-besaran Parlemen Inggris terhadap kesepakatan Brexit. Namun, poundsterling mengurangi beberapa kerugian karena investor melihat adanya kemungkinan terjadinya keputusan Brexit keras.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 155,75 poin atau 0,65 persen menjadi ditutup di 24.065,59 poin. Indeks S&P 500 bertambah 27,69 poin atau 1,07 persen, menjadi berakhir di 2.610,30 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup melonjak 117,92 poin atau 1,71 persen, menjadi 7.023,83 poin.









(ABD)