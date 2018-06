Minim Katalis Diprediksi Buat IHSG Tertekan

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah seiring ketidakpastian baru mengenai sikap AS terhadap investasi Tiongkok di perusahaan teknologi Amerika. Bursa merespons negatif penasehat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow terkait rencana Presiden AS Donald Trump mengenai laju investasi Tiongkok di AS.



Adapun Larry Kudlow mengatakan dalam sebuah wawancara di Fox Business Network bahwa rencana yang diumumkan Trump adalah menggunakan panel tinjauan keamanan nasional yang diperkuat -Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS)- untuk menghadapi potensi ancaman akuisisi teknologi AS oleh Tiongkok.

"Kondisi itu bukan berarti menunjukkan sikap lunak terhadap Tiongkok. Sementara itu, dolar Amerika Serikat (USD) dan harga minyak dunia cenderung menguat serta harga emas melemah ke level terendah sejak Juli 2017," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.



Dari dalam negeri, lanjut Samuel Research Team, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah menjelang akhir perdagangannya. Sentimen pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat serta antisipasi pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada pekan ini masih mendominasi.



"Tren melemahnya nilai tukar rupiah juga dinilai akan masih membayangi pergerakan IHSG. Selain itu, pasar masih menantikan hasil RDG BI yang berlangsung 27-28 Juni 2018 ini," sebut Samuel Research Team.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 165,52 poin atau 0,68 persen menjadi ditutup di 24.117,59 poin. Indeks S&P 500 turun 23,43 poin atau 0,86 persen menjadi berakhir di 2.699,63 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 116,54 poin atau 1,54 persen, menjadi 7.445,08 poin.









(ABD)