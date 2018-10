Rupiah Melemah Delapan Poin

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah melemah di tengah kenaikan indeks dolar dan proyeksi atas kenaikan suku bunga Fed.



Bloomberg, Senin, 1 Oktober 2018 tercatat melemah delapan poin dengan berada pada Rp14.910 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah menguat 20 poin dengan berada pada Rp14.905 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.905 per USD.

Indeks dolar diperkirakan menguat ke level 95,0-95,3 terhadap beberapa mata uang kuat utama dunia lainya terutama euro dan yen.



Pelemahan euro didorong oleh ketidakpastian politik di Italia terkait kebijakan defisit fiskal yang akan diambil oleh Italia.



Selain itu investor juga mulai bereaksi terkait kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga The Fed yang akan terus berlanjut hingga tahun depan. Rupiah kemungkinan melemah akibat penguatan dolar tersebut.



"Rupiah kemungkinan bergerak melemah di level Rp14.910 per USD hingga Rp14.950 per USD," kata analis Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)