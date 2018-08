Rupiah Berbalik Arah

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berbalik menguat pada pembukaan pagi ini. Rupiah pun menjauhi level Rp14.500 per USD.



Bloomberg, Senin, 6 Agustus 2018, mencatat rupiah dibuka ke level Rp14.493 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp14.498 per USD.

Adapun rentang gerak rupiah pagi ini berada di level Rp14.483 per USD hingga Rp14.493 per USD. Rupiah saat ini bertengger di Rp14.485 per USD dan menguat hingga mencapai 13 poin atau setara 0,09 persen.



Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah terpantau berada di level Rp14.475 per USD dan menguat 13 poin atau setara 0,09 persen.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan sejumlah sentimen positif memang mewarnai pergerakan rupiah namun, tidak banyak direspons karena pelaku pasar lebih memilih memegang dolar Amerika Serikat (USD) seiring masih adanya sentimen perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok.



"Padahal laju USD sedikit melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia dengan adanya perkiraan pertumbuhan data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang cenderung melambat. Akibatnya USD terlihat menguat terhadap Rupiah," kata Reza dalam riset hariannya, Senin 6 Agustus 2018.



Sejumlah sentimen positif dari dalam negeri tersebut seperti pernyataan Bank Indonesia (BI) di mana akan tetap mengambil langkah-langkah preemptive, front-loaded, dan ahead of the curve untuk menjaga kestabilan rupiah, lalu optimisme BI yang terlihat optimistis aliran dana asing akan terus mengalir ke pasar dalam negeri seiring dengan arah kenaikan Fed Fund Rate yang sesuai ekspektasi pasar, hingga imbauan pemerintah kepada para pengusaha untuk membawa devisa hasil ekspor ke dalam negeri.





