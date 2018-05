Rupiah Menjauhi Level Rp14.000/USD

Jakarta: Mata uang rupiah berusaha menjauhi level Rp14.000 per USD pada hari ini. Mata uang rupiah berusaha naik ditengah tekanan dari indeks dolar yang semakin menguat akibat dari lemahnya harga minyak.



Bloomberg, Senin, 28 Mei 2018 mencatat mata uang rupiah naik 126 poin dengan berada pada Rp13.999 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 113 poin dengan berada pada Rp14.000 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp14.065 per USD.

Samuel Sekuritas memperkirakan indeks dolar bergerak semakin kuat di sekitar level 94,25-94,75 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro seiring ketidakpastian politik di Eropa terutama di Italia setelah terpilihnya partai populis five star movement dan partai liga.



Selain itu, berita mengenai akan dinaikannya produksi minyak oleh Rusia dan Arab Saudi diyakini akan semakin memperkuat dollar dan melemahkan harga minyak.



Tekanan akan naiknya yield US treasury sendiri semakin mereda seiring dovish-nya pandangan The Fed pasca keluarnya notulensi rapat FOMC Mei. Tercatat yield US treasury turum cukup tajam sebesar 7 bps sejak notulensi tersebut dirilis dan kini berada di level 2,93 persen.



"Rupiah sendiri diperkirakan menguat terhadap dolar seiring melemahnya yield US treasury tersebut dan kemungkinan dinaikannya tingkat suku bunga dalam negeri lebih cepat di akhir Mei. Rupiah kemungkinan menguat kembali ke level Rp14.000 per USD-Rp 14100 per USD," jelas Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)