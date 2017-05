Rupiah Melemah 7 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah tak mampu menguat ditengah minimnya sentimen terhadap rupiah dan maraknya aksi profit taking.



Bloomberg, Rabu 10 Mei 2017, melansir mata uang rupiah melemah tujuh poin atau 0,05 persen dengan berada pada Rp13.359 per USD.

Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah 29 poin atau 0,22 persen dengan berada pada Rp13.374 per USD.Data Bank Indonesia (BI) menulis mata uang rupiah melemah sebanyak 38 poin dengan berada pada Rp13.355 per USD.Minimnya sentimen positif pada pasar uang bakal mengembalikan kembali tekanan terhadap nilai tukar rupiah disepanjang hari ini."Harapan akan kembali naiknya rupiah kembali sirna, di mana pelaku pasar lebih memilih meningkatkan permintaan akan USD.‎ Hal itu mencerminkan minim sentimen bagi rupiah, sehingga rupiah kembali melemah," ungkap Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.Dengan keadaan itu, Reza memproyeksikan, rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.380 per USD, sedangkan resisten berada di level Rp13.306 p‎er USD.Sepanjang perdagangan kemarin, usai pemilihan umum Prancis, kondisi dari pasar uang global khususnya pada soft currency cenderung melemah. Hal itu lantaran adanya aksi ambil untung, setelah pelaku pasar melihat ekspektasi yang telah sesuai harapan.(SAW)