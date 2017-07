Rilis Suku Bunga Acuan Tidak Banyak Pengaruhi Gerak Rupiah

Metrotvnews.com, Jakarta: Jelang pertemuan internal Bank of Japan (BoJ) dan European Central Bank (ECB) yang akan membahas pengetatan kebijakan moneter telah mengangkat mata uang yen Jepang dan euro terhadap USD. Hal ini tentu akan menjadi katalis positif bagi pergerakan mata uang Asia terhadap mata uang negeri Paman Sam, khususnya rupiah.



"‎Namun demikian, masih diragukan rupiah dapat terapresiasi setelah merespons kondisi tersebut seiring menurunnya peluang reward to risk," ujar ‎Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis 20 Juli 2017.

Bahkan, lanjut dia, adanya rilis suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse Repo Rate diperkirakan tidak akan banyak pengaruhnya seiring perkiraan akan tetapnya suku bunga tersebut. Dengan prediksi seperti itu, Reza memperkirakan, rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.330 per USD, sedangkan posisi resisten di level Rp13.289 per USD.‎"Waspada potensi pelemahan lanjutan rupiah seiring belum adanya sentimen yang dapat dianggap signifikan mengangkat rupiah," jelas Reza.‎Pada perdagangan kemarin, Rabu 19 Juli 2017, pergerakan USD yang kembali melanjutkan pelemahannya tampaknya belum cukup meyakinkan mata uang Garuda untuk dapat bertahan di zona hijaunya. ‎Terbukti, pergerakan Rupiah kembali melemah tipis sekitar 12 poin, atau setara 0,09 persen ke Rp13.321 per USD."Minimnya sentimen positif di dalam negeri yang dapat mengangkat rupiah membuat kembali rentan. Sehingga bisa kembali ke posisi lemahnya," pungkas Reza.(ABD)