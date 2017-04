Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Penguatan mata uang rupiah karena kenaikan harga komoditas.



Bloomberg, Selasa 11 April 2017, melansir mata uang rupiah menguat lima poin atau 0,04 persen dengan mencapai Rp13.281 per USD.

Yahoo Finance mencatat bahwa mata uang rupiah menguat delapan poin atau 0,06 persen dengan berada pada Rp13.275 per USD.Data Bank Indonesia (BI) menulis mata uang rupiah menguat 41 poin dengan berada pada Rp13.282 per USD.Analis Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta mengatakan, mata uang rupiah menguat ketika dollar AS melemah merata di Asia. Dolar index terkoreksi akibat penguatan euro menyusul kembali naiknya Sentix Investor Sentiment Zona Euro."Secara umum kenaikan harga komoditas dan aliran dana asing ke instrumen keuangan masih menjadi penopang utama rupiah," kata Rangga.(SAW)