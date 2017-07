IHSG Minus 18,93 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memburuk pada perdagangan hari ini.



Pada penutupan Selasa 18 Juli 2017, IHSG jatuh 18,93 poin atau 0,32 persen dengan berada pada 5.822. Volume perdagangan mencapai 5,6 miliar lembar saham dengan nilai Rp4,2 triliun.

Sebanyak 140 saham mengalami kenaikan, 210 saham anjlok, 99 saham tak bergerak, dan 148 saham tak diperdagangkan. Sektor saham yang anjlok paling dalam adalah konsumer, pertambangan serta perkebunan. Hanya satu sektor yang menghijau yakni industri dasar.Perdagangan IHSG mengkuti dampak dari mayoritas bursa Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang ditutup melemah pada perdagangan semalam, setelah menguat cukup signifikan pada perdagangan hari sebelumnya mengikuti laporan keuangan sejumlah perusahaan dan antisipasi yang positif dari para pelaku pasar, seputar earnings season.Sementara Samuel Research Team mengatakan IHSG diprediksi berpotensi melemah, menyusul lemahnya bursa AS, Eropa, dan regional Asia."Sementara itu, EIDO juga ditutup melemah pada Senin kemarin. Selain itu, para investor juga kemungkinan masih wait and see terhadap pertemuan European Central Bank (ECB) yang dijadalkan pada Kamis mendatang, waktu setempat," kata Samuel.(SAW)