Rupiah Bergerak Stabil di Rp13.330/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) bergerak tidak signifikan dan relatif stabil di level Rp13.300 per USD, meski sudah ada perbaikan terhadap situasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Gerak nilai tukar rupiah diperkirakan memiliki ruang untuk menguat seiring dengan meredanya tekanan.



Mengutip Bloomberg, Selasa 2 Mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.330 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.317 per USD hingga Rp13.339 per USD dengan year to date return di minus 1,07 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah menurut Yahoo Finance berada di posisi Rp13.313 per USD.

Sementara itu, tekanan depresiasi bisa berkurang dan diharapkan sentimen positif terus berdatangan serta tingkat inflasi diperkirakan mengalami kenaikan. Tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang bersumber dari pasar global bisa mereda di mana mayoritas kurs Asia menguat pada perdagangan Senin.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, meski kondisi tersebut terjadi tetapi inflasi di April 2017 yang diperkirakan mengalami kenaikan ke 4,14 persen YoY akan memberikan tekanan. Tekanan tersebut terutama datang dari pasar obligasi yang saat ini masih diliputi ketidakpastian spekulasi kenaikan peringkat utang oleh S&P."Usai inflasi, perhatian akan beralih ke pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2017 jelang akhir pekan yang diperkirakan mengalami kenaikan tipis," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, kekhawatiran government shut down surut dan data Amerika Serikat (AS) terbilang buruk. Kongres menyepakati proposal anggaran Trump dengan beberapa catatan sehingga aktivitas Pemerintah AS bisa berlangsung hingga September 2017. Diharapkan Pemerintahan Trump benar-benar memanfaatkan dengan baik hal tersebut.Dolar index pulih tetapi masih bertahan di bawah 100 dan masih tertekan oleh data ekonomi AS yang kurang baik setelah pertumbuhan PDB kuartal I-2017 diumumkan turun drastis di mana semalam data manufaktur juga diumumkan anjlok.(ABD)