Rupiah Rawan ke Zona Merah

Jakarta: Nilai tukar rupiah cenderung tertahan terhadap dolar AS (USD) di sepanjang perdagangan Selasa, 27 Februari 2018. Hal itu membuat rupiah rawan kembali melemah, jika tidak ada sentimen yang kurang mendukung untuk mengalami kenaikan.



Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎ memeprediksi pergerakan rupiah ‎cenderung kembali melemah, meskipun dibarengi dengan USD yang masih tertahan kenaikannya.

"Untuk itu tetap cermati dan waspada masih adanya pelemahan lanjutan. Rupiah diprediksi akan bergerak di kisaran support Rp13.686 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.659 per USD," ucap Reza, dalam riset hariannya, Rabu, 28 Februari 2018.



‎Menurut Reza, aksi tunggu pelaku pasar terhadap rilis inflasi dalam negeri membuat pergerakan rupiah kembali melemah. Gerak mata uang Garuda pun tidak mampu memanfaatkan USD yang cenderung melemah, seiring berkurangnya kekhawatiran akan potensi kenaikan agresif dari suku bunga The Fed.



Di sisi lain, dia mengaku, kekhawatiran meningkatnya inflasi dalam negeri sejalan langkah pemerintah yang baru-baru ini telah menaikkan harga BBM nonsubsidi sebesar rata-rata Rp300 per liter untuk wilayah Jawa-Bali dan variatif untuk wilayah di luar itu.



"Hal itu juga memberikan dampak bagi rupiah yang cenderung tertekan pada perdagangan di hari kemarin," jelas Reza.



Tidak hanya itu, sambung dia, rendahnya penawaran yang masuk untuk lelang surat utang negara (SUN) turut membuat rupiah cenderung tertahan kenaikannya. "Pada akhirnya rupiah mengalami pelemahan terhadap USD," pungkas Reza.





