Gerak Rupiah Menguat Tipis ke Rp13.478/USD di Awal Pekan

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Senin pagi atau awal pekan di Oktober terpantau menguat tipis dibandingkan dengan akhir pekan lalu di Rp13.515 per USD. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan untuk memperkuat gerak nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Senin 2 Oktober 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.478 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.475 per USD hingga Rp13.491 per USD dengan year to date return di minus 0,01 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.235 per USD.

Sementara itu, Kepala Analis Indosurya Mandiri Sekuritas William Suryawijaya‎ menyatakan, indeks sepanjang hari ini diprediksi menguat sejalan dengan perkiraan data inflasi September 2017 yang masih stabil. Sehingga, IHSG mampu melanjutkan pola penguatan.







‎"Awal Oktober ini, laju IHSG bersiap melanjutkan penguatan. Data inflasi disinyalir masih akan berada dalam kondisi terkendali," kata William.



Selain itu, tambah William, prediksi positif data perekonomian domestik pun diyakini mampu menjaga dan menopang pola pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Tak hanya itu, ‎data perekonomian terkait tingkat kepercayaan konsumen dan cadangan devisa September 2017 juga akan memengaruhi pola pergerakan IHSG pada pekan ini.



"Saat ini IHSG memiliki support terdekat yang akan berupaya dipertahankan pada level 5.813, sedangkan target resisten terdekat yang berusaha ditembus ada di posisi 5.945," pungkas William.









(ABD)