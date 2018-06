BEI Imbau TAXI Harus Bayar Bunga Obligasi

Business (En) Tax Amnesty Redemption Money Rises to Rp116 Trillion Senin, 20 Mar 2017 22:18 The Tax Directorate General recorded that the tax amnesty redemption money reached Rp116 trillion on Monday, March 20, 2017.

Tech (En) Google Executives to Meet Indonesian Tax Officials Rabu, 18 Jan 2017 16:48 Google executives will meet with Indonesian tax officials on Thursday, January 17, 2016.

Business (En) Tax Realization Reaches Rp1104 Trillion in 2016 Selasa, 17 Jan 2017 19:10 The Taxation Directorate General recorded that tax revenues reached Rp1,104 trillion in 2016.

Bursa Pengamat: TAXI Harus Kerja Sama dengan Transportasi Daring taxing Selasa, 26 Jun 2018 17:41 Selasa, 26 Jun 2018 17:41 Manajemen PT Express Trasindo Utama Tbk (TAXI) diimbau segera memperbaiki manajemennya, terutama terkait armada yang dimiliki.

Bursa Pemegang Saham BNBR Kecewa Langkah Reverse Stock bakrie & brothers Selasa, 26 Jun 2018 17:31 Selasa, 26 Jun 2018 17:31 Pemegang saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mengaku kecewa dengan rencana perseroan yang melakukan penggabungan nilai saham…

Bursa Rupiah Mencapai Rp14.179/USD kurs rupiah Selasa, 26 Jun 2018 16:47 Selasa, 26 Jun 2018 16:47 Mata uang rupiah pada penutupan perdagangan hari ini semakin menjauhi level Rp14.000 per USD.

Bursa IHSG Jatuh 33,43 Poin ihsg Selasa, 26 Jun 2018 16:42 Selasa, 26 Jun 2018 16:42 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh pada penutupan perdagangan hari ini.

Bursa BNBR akan Akuisisi BCIP Dengan Nilai Aset Capai Rp10 Triliun emiten Selasa, 26 Jun 2018 15:21 Selasa, 26 Jun 2018 15:21 PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana mengakuisisi saham di PT Batuta Chemical Industrial Park (BCIP)‎ yang kini sedan…

Bursa Bakrie & Brothers Bakal Restrukturisasi Utang ke Dua Kreditur Besar emiten Selasa, 26 Jun 2018 15:14 Selasa, 26 Jun 2018 15:14 PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) bakal segera merestrukturisasi utang kepada dua kreditur besar, yakni PT Mitsubishi RIM Japan …

Bursa Tetap Beroperasi BEI Tetap Beri Jatah Libur Karyawan Gunakan Hak Pilih di Pilkada bei Selasa, 26 Jun 2018 13:24 Selasa, 26 Jun 2018 13:24 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan tetap beroperasi secara penuh pada saat Pilkada serentak Rabu, 27 Juni 2018.

Bursa Cari Dana, Express Tunda Bayar Bunga Obligasi express Selasa, 26 Jun 2018 12:49 Selasa, 26 Jun 2018 12:49 PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) menunda pembayaran bunga obligasi ke-16. Ini merupakan Obligasi I Express Transindo Utama Tb…