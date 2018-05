Rupiah Pagi Dibuka Tertekan ke Rp13.989/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau tertekan dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.960 per USD. Minimnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri dan luar negeri membuat nilai tukar rupiah nyaris menyentuh level Rp14.000 per USD.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 15 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp13.989 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.989 per USD dengan year to date return di minus 3,08 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.774 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 68,24 poin atau 0,27 persen, menjadi ditutup di 24.899,41 poin. Indeks S&P 500 naik 2,41 poin atau 0,09 persen, menjadi berakhir di 2.730,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 8,43 poin atau 0,11 persen, menjadi 7.411,32 poin.







Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Minggu 13 Mei bahwa Washington dan Beijing sedang bekerja untuk mendapatkan perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE, yang menderita larangan ekspor AS, kembali berbisnis.



"Kedua belah pihak bekerja sama untuk memberikan perusahaan telepon besar Tiongkok, ZTE, cara untuk kembali berbisnis dengan cepat," kata Trump dalam cuitannya.



Trump mengaku dia telah menginstruksikan Departemen Perdagangan AS untuk menyelesaikannya. Kata-kata Trump datang menjelang putaran baru konsultasi perdagangan antara kedua belah pihak akhir pekan ini. Saham perusahaan-perusahaan Amerika yang memasok cip dan komponen lainnya bagi pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE Corp, naik.



Saham Acacia Communications Inc, pembuat komponen interkoneksi optik berbasis di Massachusetts yang menjual sekitar 30 persen produknya ke ZTE pada 2017, melonjak 8,73 persen menjadi USD34,25 setelah komentar Trump.









(ABD)