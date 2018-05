Ada Sentimen Negatif Bom, Rupiah akan Bergerak Terbatas

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dinilai bergerak stabil, usai ada serangan bom di Surabaya.



"Sentimen negatif akibat serangan bom di Surabaya sepertinya berdampak terbatas bagi pergerakan rupiah. Rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp13.950 per USD-Rp14.000 per USD," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, dalam hasil risetnya, Senin, 14 Mei 2018.

Dia menambahkan mata uang Garuda diperkirakan bergerak stabil didorong kemungkinan dinaikkannya tingkat suku bunga dalam waktu dekat.



Selain itu dia menilai dolar AS diperkirakan bergerak stabil di level 92,0-93 setelah rilis data harga barang impor di AS yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi analis.



Data impor April di AS tercatat sebesar 0,3 persen lebih rendah dari ekspektasi sebesar 0,5 persen. Hal tersebut mendorong ekspektasi bahwa inflasi di AS masih akan tetap rendah. Yield US treasury turun sebesar satu basis poin (bps) pada Jumat menjadi 2,97 persen.



Sebelumnya, Pengamat ekonomi dari Asian Development Bank (ADB) Institute Eric Sugandi optimistis sederetan aksi teror tidak akan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan dunia usaha. Pasalnya, pelaku pasar finansial dan sektor riil dinilai semakin memiliki kedewasaan dalam menyikapi gejolak aksi teror.



"Dampaknya sangat kecil dan mungkin tidak akan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pelaku sektor riil dan pasar finansial sudah tidak banyak terpengaruh atau imun teror. Aparat keamanan pun bergerak cepat untuk mengendalikan kondisi keamanan," ujar Eric saat dihubungi, Minggu, 13 Mei 2018.





(AHL)