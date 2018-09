Perbedaan Makna Kenaikan Rupiah 1998 dan 2018

Jakarta: Kenaikan nilai tukar rupiah dalam dua dekade pada 1998 dan 2018 di September memiliki perbedaan makna. Depresiasi rupiah saat ini masih bisa dihadapi dengan fundamental yang cukup kuat dibanding mata uang negara lain.



"Pada 1998 sudah ada banyak bank yang bangkrut, tutup dan merger," ujar Pakar Perdagangan Internasional Shanti Ramchand Shamdasani ditemui di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

Kondisi perekonomian Indonesia di awal reformasi terutama sektor nilai tukar rupiah telah mengantarkan pada sebuah krisis moneter. Menurut dia, masalah fundamental internal negara juga membuat rupiah kala itu terdepresi sangat dalam hingga 254 persen.



Catatan rupiah pada September 1997 berada di angka Rp3.030 per USD menjadi Rp10.725 per USD pada September 1998. Sedangkan pada September 2017 rupiah berada di angka Rp13.345 per USD dan naik menjadi Rp14.815 per USD pada September 2018 atau hanya terdepresiasi sekitar 11 persen.



"Makna sekarang beda karena trigger-nya dua. Pertama banking sistem, mereka tidak antisipasi e-commerce sampai begitu berkembang, kemudian trade war," papar President & Group Head Asean International Advocacy ini.



Perbedaan juga kontras pada cadangan devisa negara di era orde baru yang hanya USD23,61 miliar. Saat ini, cadangan devisa 2018 mencapai USD118,3 miliar.



"Kalau pelemahannya seperti di 1998, rupiah seharusnya mencapai Rp47.241 per USD pada September 2018," bebernya.



Kondisi lainnya juga berbeda dari sisi inflasi. Pada Agustus 1998 terjadi inflasi sebesar 78,2 persen sedangkan Agustus 2018 hanya mencapai 3,2 persen.



Tak hanya itu, peringkat surat utang pemerintah pada 1998 juga berada pada level junk. Catatan itu berbanding terbalik dengan kondisi saat ini pada level investment grade.



Hal lainnya juga berbeda pada catatan angka kemiskinan pada 1998 yang berjumlah 24,2 persen atau 49,5 juta orang. Sementara angka kemiskinan 2018 berada pada 9,82 persen atau 25,9 juta orang.



"2018 ini yang paling triger adalah kebijakan perdagangan yang diberlakukan Amerika Serikat bahkan sampai ada negara yang meltdown," tandasnya.





