IHSG Dibuka Melesat Tajam

Jakarta: Gerak indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau menguat tajam.



Pantauan Medcom.id, Senin, 20 Agustus 2018, IHSG melesat 62,664 poin atau setara 1,083 persen ke posisi 5.846. IHSG pada bel pembukaan perdagangan berada di level 5.833.

Adapun volume perdagangan pagi ini tercatat sebanyak 148,9 juta lembar senilai Rp220,4 miliar. Sebanyak 157 saham menguat, 27 saham melemah, 75 saham stagnan, dan terjadi 13.155 frekuensi.



Saham-saham yang masuk jajaran top gainers atau menguat di antaranya PT United Tractors Tbk (UNTR) naik Rp1.300 ke Rp34.700, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) naik Rp625 ke Rp18.225, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) menguat Rp375 ke Rp13.775.



Sedangkan saham-saham yang masuk jajaran top loosers di antaranya yakni PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) turun Rp50 ke Rp2.740, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) melemah Rp25 menjadi Rp1.290, dan PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) turun Rp21 ke Rp189.



Sebelumnya Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya memperkirakan pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini menguat tipis atau rebound seiring dengan menguatnya bursa saham Amerika Serikat.



Mengutip hasil analisa tim Samuel Sekuritas, Senin, 20 Agustus 2018, bursa saham Amerika Serikat rebound tertopang sejumlah sentimen yang dianggap positif oleh pasar, seperti serangkaian laporan laba emiten yang kuat, pelemahan dolar AS dan rencana Tiongkok memulai lagi pembicaraan dengan AS soal tarif dagang di akhir bulan ini.



Pelemahan dolar AS juga mendorong penguatan bursa Wall Street. Sebelumnya, pasar khawatir dengan posisi dolar AS yang terlalu kuat terhadap mata uang utama dunia.





(AHL)