Jakarta: Rupiah melemah lagi pada hari ini. Mata uang rupiah semakin mendekati level Rp14.900 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah melemah setelah data perekonomian AS membaik dan neraca dagang Indonesia masih mengalami defisit.



Bloomberg, Senin, 17 September 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 73,5 poin dengan berada pada Rp14.880 per USD. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 75 poin dengan berada pada Rp14.875 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah jatuh dengan berada pada Rp14.859 per USD.

Indeks dolar diperkirakan bergerak menguat di level 94,75-95,0. Penguatan dolar terhadap beberapa mata uang kuat utama dunia tersebut kemungkinan didorong oleh kuatnya data penjualan retail dan industrial production index (IPI) AS pada Agustus masing-masing sebesar 6,6 persen (yoy) dan 4,9 persen (yoy).



Data-data tersebut lebih tinggi dibanding estimasi analis masing-masing sebesar 4,8 persen (yoy) dan 3,6 persen (yoy). Kuatnya kedua data tersebut menjadi indikasi awal kuatnya pertumbuhan konsumsi AS di triwulan ketiga 2018.



"Neraca perdagangan yang masih defisit tersebut diperkirakan akan menjadi katalis negatif bagi rupiah pada hari Senin di tengah penguatan dollar terhadap beberapa mata uang kuat dunia lain. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.750 per USD hingga Rp14.850 per USD," kata Samuel Sekuritas Indonesia.





