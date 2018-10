Rupiah Dibuka Menguat ke Rp14.897/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan akhir pekan.



Mengutip Bloomberg, Senin, 1 Oktober 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.897 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.902 per USD.

Namun demikian, gerak mata uang Garuda ini perlahan melemah hingga mencapai 7,5 poin atau setara 0,05 persen ke level Rp14.910 per USD. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di posisi Rp14.896 per USD hingga Rp14.911 per USD.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya memprediksikan untuk hari ini rupiah diperkirakan berada pada level support Rp14.920 per USD dan level resisten Rp14.936 per USD.



"Secara tren pergerakan rupiah masih cenderung mendatar dan bahkan berpotensi kembali melemah jika tidak ada sentimen positif yang dapat direspons dengan baik," kata Reza dalam riset hariannya, Senin, 1 Oktober 2018.



Reza berharap beberapa rilis data ekonomi yang akan diumumkan hari ini bisa menjadi sentimen dan direspons positif oleh rupiah. Sehingga mata uang Garuda itu bisa kembali perkasa mengimbangi nilai tukar USD.



"Diharapkan rili data-data ekonomi di awal pekan mampu memberikan sentimen positif pada rupiah," ucap dia.





(AHL)