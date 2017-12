Jakarta: Mata uang rupiah mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. Rupiah masih dibantu dengan sinyal positif dari domestik. Kestabilan domestik berhasil menahan sentimen dari kenaikan suku bunga The fed yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini.



Bloomberg, Kamis, 14 Desember 2017 melansir mata uang rupiah naik 13 poin atau 0,10 persen dengan berada pada Rp13.577 per USD.

Yahoo Finance juga merekam bahwa mata uang rupiah naik delapan poin atau 0,06 persen dengan berada pada Rp13.570 per USD. Sementara Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah naik 24 poin dengan berada pada Rp13.565 per USD.



Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menuturkan bahwa

bayang-bayang hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI terkait pengumuman suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate juga akan memengaruhi gerak rupiah. Sebagaimana diketahui, suku bunga acuan BI saat ini berada di level 4,25 persen.

Meski begitu, Reza menyatakan, tetap mewaspadai semua sentimen yang bisa membuat rupiah terombang-ambing.



"Rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.600 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.559 per USD," kata dia.



Sepanjang perdagangan Rabu, 13 Desember 2017, mata uang rupiah mengalami pelemahan. Rupiah menyusut 17 poin ke posisi Rp13.591 per USD. Mata uang rupiah banyak dipengaruhi oleh potensi kenaikan suku bunga The Fed yang diproyeksikan banyak kalangan akan terjadi di akhir tahun ini.



"Jelang pertemuan the Fed, tampaknya pelaku pasar cenderung meningkatkan permintaannya atas mata uang USD seiring dengan optimisme akan kenaikan tingkat suku bunga the Fed. Sehingga terpengaruh ke rupiah dan mata uang lainnya," jelas Reza.





