Apresiasi Dolar Faktor Utama di Balik Pelemahan Rupiah

Jakarta: Analis ForexTime (FXTM) mencatat rupiah merosot ke level terendah sejak Oktober 2015 yaitu Rp14.180 per USD. Walaupun Bank Indonesia (BI) telah meningkatkan suku bunga pekan lalu untuk mempertahankan kurs rupiah.



"Apresiasi dolar adalah faktor utama di balik depresiasi rupiah, sehingga mata uang Indonesia ini berpotensi semakin merosot," tutur Chief Market Strategist FXTM Hussein Sayed dalam analisanya, Selasa, 22 Mei 2018.

Dia mengatakan ekspektasi pasar sepertinya akan meningkat terhadap kenaikan suku bunga acuan BI lebih lanjut guna membantu eupiah di kala dolar menguat.



"Perhatian investor akan tertuju pada rilis data pertumbuhan kredit Indonesia yang dapat memberi gambaran tentang perubahan total kredit dan sewa sepanjang April. Pertumbuhan kredit yang sehat dapat meningkatkan optimisme terhadap ekonomi Indonesia," tambah dia.



Mata uang rupiah naik pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah berusaha menjauhi level Rp14.200 per USD meskipun indeks dolar berhasil naik.



Bloomberg, Selasa, 22 Mei 2018 mencatat mata uang rupiah naik 48 poin atau 0,34 persen dengan berada pada level Rp14.142 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 45 poin dengan berada pada Rp14.133 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada di Rp14.178 per USD.









