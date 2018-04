IHSG Pagi Menghijau ke 6.352

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi terlihat berbaris di zona hijau. Meredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok mulai memberikan sentimen positif untuk IHSG terus melakukan reli dan terhindar dari teritori negatif.



IHSG Rabu, 11 April 2018, perdagangan pagi dibuka menguat 26,78 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 6.352. Sedangkan LQ45 menguat 6,71 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 1.046 dan JII menguat 2,20 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 739.

Pagi ini, seluruh sektor didominasi di zona hijau meski tidak ditampik ada yang terlempar ke zona merah. Sektor konsumer menguat 10,93 poin, sektor keuangan menguat 10,45 poin, dan sektor manufaktur menguat 4,46 poin. Sedangkan sektor infrastruktur melemah 0,21 poin.







Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 99 juta lembar saham senilai Rp123 miliar. Sebanyak 132 saham tercatat menguat, sebanyak 12 saham melemah, sebanyak 86 saham terlihat tidak berubah, dan sebanyak 390 saham tidak mengalami perdagangan.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 428,90 poin atau 1,79 persen, menjadi ditutup di 24.408,00 poin. Indeks S&P 500 menambahkan 43,71 poin atau 1,67 persen, menjadi berakhir di 2.656,87 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 143,96 poin atau 2,07 persen, menjadi 7.094,30 poin.



Kemudian, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, naik USD2,09 menjadi menetap di USD65,51 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni, bertambah USD2,39 menjadi ditutup pada USD71,04 per barel di London ICE Futures Exchange.



Sedangkan pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2358 dari USD1,2322 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,4181 dari USD1,4132 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7766 dari USD0,7703.









(ABD)