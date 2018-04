Rupiah Merosot 11 Poin

Jakarta: Mata uang rupiah terpantau melemah sebanyak 11 poin pada penutupan perdagangan hari ini. Melemahnya mata uang rupiah melanjutkan tren yang terjadi sejak kemarin.



Bloomberg, Selasa, 3 April 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 11 poin dengan berada pada Rp13.764 per USD. Sementara Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah sembilan poin atau 0,07 persen ke Rp13.760 per USD. Serta Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah 15 poin dengan berada pada Rp13.750 per USD.

Namun mata uang rupiah menguat terhadap mata uang euro dengan kenaikan pada 0,49 persen dengan berada pada Rp16.953 per euro. Kemudian mata uang rupiah melemah terhadap poundsterling dengan jatuh sebanyak 40,31 poin dengan berada pada Rp19.381 per poundsterling.



Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎ menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah tertahan dengan pelemahan USD. "Hal itu tercermin dari adanya pengumuman tarif dagang oleh Tiongkok terhadap sejumlah barang-barang impor dari AS menekan pergerakan USD, tapi rupiah masih tetap tertekan," jelas dia.



Pelaku pasar, bilang Reza, kembali melepas USD. Sehingga memberikan ruang bagi pergerakan sejumlah mata uang lainnya terhadap USD, termasuk rupiah yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menguat. Di sisi lain, lanjut Reza, adanya rilis kenaikan inflasi tampaknya tidak terlalu direspon negatif rupiah namun juga tidak memberikan dampak besar bagi rupiah untuk kembali bergerak ke zona hijau.







(SAW)