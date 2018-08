IHSG Pagi Dibuka Menghijau ke 5.952

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi atau di awal Agustus terlihat melakukan reli dan dibuka di zona hijau. Sedangkan bursa saham di Wall Street ditutup lebih tinggi karena sentimen investor didukung oleh banyak data yang solid meski tidak ditampik tetap ada risiko seperti perang dagang.



IHSG Rabu, 1 Agustus 2018, perdagangan pagi dibuka melonjak sebanyak 16,50 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 5.952. Sedangkan LQ45 menguat sebanyak 4,09 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 937 dan JII menguat sebanyak 3,06 poin atau setara 0,5 persen ke posisi 658.

Pagi ini, seluruh sektor tampak berbaris rapih di zona hijau. Sektor konsumer menguat sebanyak 11,35 poin, sektor pertambangan menguat sebanyak 6,96 poin, sektor manufaktur menguat sebanyak 6,04 poin, dan sektor properti menguat sebanyak 1,05 poin.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 108,36 poin atau 0,43 persen menjadi 25.415,19. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,69 poin atau 0,49 persen menjadi 2,816.29. Indeks Nasdaq Composite naik 41,78 poin, atau 0,55 persen, menjadi 7.671,79.



Pengeluaran konsumen AS meningkat sebanyak 0,4 persen pada Juni karena rumah tangga menghabiskan lebih banyak untuk restoran dan akomodasi, Departemen Perdagangan AS mengatakan. Sementara itu, indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), yang juga merupakan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve, naik sebanyak 0,1 persen.



Indeks Case-Shiller S & P CoreLogic, ukuran utama harga rumah AS, melaporkan kenaikan tahunan sebanyak 6,4 persen pada Mei, sama seperti di bulan sebelumnya. MNI Chicago Business Barometer, indikator utama utama ekonomi AS, naik ke level tertinggi enam bulan 65,5 pada Juli atau naik 1,4 poin dari 64,1 pada Juni.



Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen AS naik menjadi 127,4 pada Juli dibandingkan dengan 127,1 pada Juni, mengalahkan konsensus pasar, kata Conference Board yang berbasis di New York. Saham Apple berakhir 0,20 persen lebih tinggi. Perusahaan akan merilis pendapatan kuartalannya setelah penutupan, yang juga menarik perhatian investor.









(ABD)