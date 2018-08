Rupiah Masih akan Melemah

Jakarta: Mata uang rupiah diprediksi akan kembali melemah pada perdagangan hari ini.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan laju rupiah usai libur Iduladha cenderung kembali melemah terimbas penguatan dolar Amerika Serikat (USD).

Adanya kenaikan pada USD terjadi setelah merespons penurunan mata uang Eropa (EUR) yang terimbas sentimen rencana Presiden AS Donald Trump yang akan mengenakan tarif impor atas sejumlah produk dari Uni Eropa.



"Di sisi lain, penguatan USD juga terimbas adanya ekspektasi kenaikan kembali suku bunga The Fed pada September," kata Reza dalam riset hariannya, Jumat, 24 Agustus 2018.



Sementara itu, dari dalam negeri belum adanya sentimen yang terbaru membuat rupiah kehilangan momentum untuk mempertahankan kenaikannya.



"Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.635 per USD sampai Rp14.615 per USD," sebut dia.



Menurutnya, berbalik menguatnya laju USD tampaknya dapat menghalangi potensi penguatan lanjutan dari rupiah, sehingga diperkirakan rupiah dapat berbalik melemah. Belum adanya sentimen terbaru dari rupiah membuat pergerakannya cenderung terimbas kenaikan USD tersebut.





