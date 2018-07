Analis Perkirakan Rupiah Melemah ke Rp14.385/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 95,0-95,5 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen dan euro. Penguatan tersebut didorong oleh hawkish-nya testimony Ketua the Fed Jerome Powell di hadapan Senat Amerika Serikat (AS) yang mengatakan akan tetap menaikkan secara bertahap tingkat suku bunga.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan investor melihat hal tersebut sebagai sinyal bahwa tingkat suku bunga AS akan dinaikan empat kali tahun ini. Sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan melemah seiring naiknya imbal hasil treasury AS usai pernyataan Powell tersebut sebesar satu bps menjadi 2,87 persen.

"Gerak nilai tukar rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.385 sampai dengan Rp 14.410 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 55,53 poin atau 0,22 persen menjadi berakhir di 25.119,89 poin. Indeks S&P 500 bertambah 11,12 poin atau 0,40 persen, menjadi ditutup di 2.809,55 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 49,40 poin atau 0,63 persen, menjadi 7.855,12 poin.



Netflix melaporkan laba kuartalan setelah pasar ditutup pada Senin waktu setempat. Untuk pertama kalinya dalam lima kuartal, perusahaan membukukan kerugian besar pada penambahan pelanggan. Raksasa layanan streaming AS itu menambahkan 5,15 juta pelanggan pada kuartal kedua, sekitar satu juta lebih rendah dari perkiraan.



Johnson & Johnson melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan pada Selasa waktu setempat. Perusahaan mencatat laba per saham disesuaikan sebesar USD2,10 dan pendapatan USD20,8 miliar di mana keduanya melebihi ekspektasi analis.



Musim laporan kinerja keuangan emiten dimulai dengan awal yang bagus. Laba kuartal kedua diperkirakan akan meningkat 21,1 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tidak termasuk sektor energi, estimasi pertumbuhan pendapatan menurun menjadi 17,3 persen.









