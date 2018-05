Rupiah Diprediksi Kembali ke Rp13.700/USD di Akhir Tahun

Jakarta: Rupiah hari ini sempat melemah ke level Rp14.108 per USD. Pergerakan tersebut dianggap sudah undervalue atau di bawah nilai fundamentalnya.



Ekonom BCA David Sumual menyakini pelemahan tersebut tak akan berlangsung sampai akhir tahun. Dia memperkirakan, mata uang Garuda akan kembali ke fundamentalnya di akhir tahun.

"Saya melihat di akhir tahun akan kembali ke Rp13.700 per USD atau USD13.800 per USD," kata David pada Medcom.id, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.



David mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibanding pada 2013 dan 2015, sehingga berpotensi mengembalikan rupiah pada level normalnya.



Lebih jauh, dirinya mengatakan, pada 2013 saat taper tantrum atau ketika bank sentral AS, the Federal Reserve mengurangi stimulus dan 2015 saat rencana suku bunga mulai dikemukakan, rupiah pernah terdepresiasi lebih buruk di level Rp14.600-an per USD.



"Waktu itu memang fundamental kita jelek, lebih buruk dibanding sekarang. Current Account Deficit (CAD) kita sampai empat persen, cadangan devisa juga rendah. Kalau sekarang relatif lebih baik," jelas dia.









(AHL)