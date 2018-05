Aksi Teror Bikin Rupiah dan IHSG 'Terbenam'

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai sejumlah aksi teror di sejumlah daerah membuat rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) kian terbenam. Aksi teror yang sporadis memengaruhi kepercayaan investor.



"Ya teror (berpengaruh) karena terus terjadi dan sporadis di beberapa wilayah pasti pengaruh ke kepercayaan investor," kata Bhima kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Dirinya menambahkan, tekanan terhadap rupiah hari ini semakin melemah hingga Rp14.100 per USD akibat kenaikan imbal hasil surat berharga AS (US Treasury). Pelemahan rupiah dinilai karena Bank Indonesia (BI) terlambat merespons kenaikan tingkat suku bunga AS.



"Tapi faktor lain juga penting dilihat misalnya ekspektasi BI naikkan bunga acuan di RDG minggu ini kelihatannya dianggap sebagai langkah yang sangat terlambat. Seharusnya ketika Fed rate naik, BI ikut menyesuaikan dengan naikan 7 day repo rate," jelas dia.



Untuk itu, bank sentral diharapkan berani mengambil langkah untuk segera menaikkan suku bunga acuan. Minimal BI 7 day reverse repo rate dinaikkan 25 basis poin (bps) dari level sekarang 4,25 persen, yang bertahan sejak September 2017 lalu.



Tak hanya itu, Bhima menyarankan agar para stakeholder bisa sama-sama menjamin keamanan agar investor tetap percaya kepada Indonesia. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa ajang internasional seperti Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia.



"Dari sisi keamanan tentu hrus diperketat penjagaan di objek vital misalnya gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, kedutaan, dan proyek infrastruktur. Pemerintah perlu bangun optimisme dunia usaha dengan berbagai insentif terutama yang berkaitan dengan ekspor," pungkasnya.









