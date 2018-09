IHSG Dibuka Terhempas ke Zona Merah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terlihat terhempas ke area merah sejalan minimnya katalis positif dari dalam negeri. Meski demikian, hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) terkait suku bunga acuan diharapkan memberi stimulus untuk IHSG berbalik arah ke zona penguatan.



IHSG Kamis, 27 September 2018, perdagangan pagi dibuka melemah sebanyak 1,83 poin atau setara 0,0 persen ke posisi 5.871. Sedangkan LQ45 tumbang sebanyak 0,46 poin atau setara 0,0 persen ke posisi 925. Sementara itu, JII melesat sebanyak 0,44 poin atau setara 0,1 persen ke posisi 648.

Pagi ini, seluruh sektor bergerak beragam. Sektor infrastruktur melonjak sebanyak 6,27 poin, sektor perdagangan melesat sebanyak 1,11 poin, dan sektor properti naik sebanyak 0,81 poin. Sedangkan sektor keuangan melemah sebanyak 1,97 poin, dan sektor manufaktur melempem sebanyak 1,21 poin.



Volume perdagangan pagi dibuka sebanyak 323 juta lembar saham senilai Rp201 miliar. Sebanyak 117 saham terpantau menguat, sebanyak 54 saham terlihat tertekan, sebanyak 135 saham tidak berubah, dan sebanyak 352 saham tidak mengalami perdagangan.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 106,93 poin atau 0,40 persen menjadi berakhir di 26.385,28 poin. Indeks S&P 500 turun 9,59 poin atau 0,33 persen menjadi ditutup di 2.905,97 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 17,10 poin atau 0,21 persen, menjadi berakhir di 7.990,37 poin.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat persentase poin atau 25 basis poin yang merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015.



"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal fund menjadi 2,00 persen hingga 2,25 persen," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.



The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS telah terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat, dengan belanja rumah tangga dan investasi tetap bisnis tumbuh kuat. Bank sentral juga mengatakan baik inflasi maupun apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi tetap mendekati target bank sentral.





(ABD)