IHSG Perdagangan Pagi Dibuka Melemah

Metrotvnews.com, Jakarta: Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi terpantau tidak maksimal dan harus terjebak di jalur merah. Sentimen the Fed yang memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunga acuan memberi efek negatif bagi pergerakan IHSG.



IHSG Kamis 4 Mei 2017, pada perdagangan pagi dibuka mengalami pelemahan sebanyak 28,44 poin atau setara 0,5 persen ke posisi 5.647. Sedangkan LQ45 mengalami pelemahan sebanyak 4,24 poin atau setara 0,5 persen ke posisi 936 dan JII melemah sebanyak 8,53 poin atau setara 1,2 persen ke posisi 727.

Pagi ini, seluruh sektor didominasi di jalur merah dan minim yang berbaris di jalur hijau. Sektor pertambangan melemah sebanyak 33,81 poin dan sektor infrastruktur melemah sebanyak 15,73 poin. Sedangkan sektor konsumer menguat sebanyak 15,41 poin dan sektor manufaktur menguat sebanyak 0,16 poin.Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 6,8 miliar lembar saham senilai Rp5,2 miliar. Sebanyak 98 saham mengalami penguatan, sebanyak 244 saham mengalami pelemahan, sebanyak 100 saham tidak mengalami perubahan atau stagnan, dan sebanyak 142 saham tidak mengalami perdagangan.Sementara itu, indeks Amerika Serikat (AS) semalam ditutup mixed di tengah dengan reli pada saham perbankan didorong oleh ekspektasi kenaikan suku bunga acuan the Fed di Juni nanti. Pasar Eropa juga tercatat mixed di tengah earnings season yang beberapa di antaranya dilaporkan di bawah ekspektasi.Penantian pada keputusan naik tidaknya the Fed juga menjadi alasan investor wait and see. Dari pasar komoditas harga minyak turun dan emas naik. Beberapa update data makro AS terkini, yaitu ADP employment change tercatat turun. Demikian pula dengan laporan mortgage applications. Namun demikian, PMI masih membukukan kenaikan menjadi 53.1 dari 52.5.Merefleksikan pasar AS dan Eropa, pagi ini indeks APAC juga tercatat mixed. Hari ini, fokus pelaku pasar masih akan tertuju pada spekulasi kenaikan suku bunga the Fed. Dari masa earnings season, sebagian besar emiten big cap telah melaporkan kinerjanya dan telah price in ke dalam pergerakan pasar. Investor juga tengah menantikan data GDP serta foreign reserves.(ABD)