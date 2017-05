Rupiah Menguat Tipis ke Rp13.330/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat tipis dibandingkan pergerakan perdagangan pagi.



Bloomberg Jumat 5 Mei 2017 mencatat gerak rupiah sore ini ditutup dua poin atau setara 0,02 persen dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp13.338 per USD. Adapun rentang gerak rupiah sore ini berada di kisaran Rp13.322-Rp13.354 per USD dengan year to date (ytd) return sebesar -1,01 persen.

Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.327 per USD. Gerak rupiah ini terpantau menguat hingga mencapai tiga poin atau setara 0,0225 persen.Sedangkan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) diperdagangkan di level Rp13.339 per USD.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta sebelumnya memprediksikan rupiah melemah mengikuti sentimen global pada perdagangan Kamis tetapi kembalinya pelemahan dolar hingga dini hari tadi, bisa membuka ruang penguatan rupiah pada hari ini."Semakin memburuknya performa harga komoditas di pasar global masih terus menutup peluang untuk penguatan rupiah yang drastis," tuturnya.(AHL)