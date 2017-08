Manfaatkan Kondisi Mata Uang Asia, Rupiah Diprediksi Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah diharapkan mengalami penguatan terhadap dolar AS (USD) di sepanjang hari ini, dengan memanfaatkan kondisi sejumlah mata uang asia yang sedang meningkat.



"Penguatan sejumlah mata uang Asia lainnya tampaknya belum dapat terserap oleh rupiah, di mana cenderung alami pelemahan. Saya harapkan kondisi ini dapat membaik, penguatan rupiah terhadap USD dapat terjadi dengan memanfaatkan penguatan sejumlah mata uang Asia," ucap Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada‎, dalam riset hariannya, Rabu 2 Agustus 2017.

Jika tidak menguat, maka investor diimbau tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat menahan penguatan rupiah, dan dapat membuat mata uang Garuda melanjutkan pelemahannya."Rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.335 per USD, dan resisten berada di level Rp13.298 per USD," jelas dia.Menurut Reza, rilis inflasi yang hadir pada Selasa 1 Agustus 2017, tampaknya kurang kuat mempertahankan posisi rupiah di zona hijau. Sebab, pergerakannya tidak jauh berbeda dengan IHSG yang tidak sepenuhnya merespons data inflasi.Sebagaimana diketahui, rupiah hanya menguat satu poin atau 0,01 persen ke posisi Rp13.324 per USD di perdagangan hari kemarin. Penguatan dikarenakan masih melemahnya nilai USD terhadap sejumlah mata uang Asia.Bahkan, sambung Reza, gerak USD yang sedang melemah pun tidak mempertimbangkan rupiah untuk tetap bertengger di area positifnya. Adanya penguatan yen Jepang, China Yuan (CNY), dan euro, bahkan menjadi alternatif pelaku pasar untuk transaksi di pasar valuta asing (valas) dibandingkan rupiah."Akibatnya permintaan rupiah yang turun membuat lajunya cenderung tertahan," jelas Reza.(AHL)